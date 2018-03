Amerikanere vil hjælpe Ukraine med at transportere våbnene samt træne ukrainske soldater i at bruge dem.

USA har formelt godkendt et salg af Javelin-missiler til Ukraine.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium torsdag.

Salget ventes at gøre den ukrainske regerings fjende Rusland vred. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Agenturet for Forsvarssikkerhedssamarbejde (DSCA) oplyser, at Ukraine har bedt præsident Donald Trumps amerikanske administration om tilladelse til at købe 210 missiler og 37 løfteraketter. Det sker for en pris på omkring 47 millioner dollar. Det svarer til knap 288 millioner kroner.

Amerikanske regeringsmedarbejdere og entreprenører vil hjælpe med at transportere våbnene. De vil også træne ukrainske soldater i at bruge dem. Ukrainske styrker kæmper mod et russiskstøttet oprør i den østlige del af landet.

- Javelin-systemet vil hjælpe Ukraine med at opbygge en langsigtet forsvarsevne, således at landet kan forsvare sin suverænitet og territoriale integritet, oplyser DSCA i en erklæring.

USA og dets vestlige allierede støtter Ukraine i dets kamp for at genforene landet. Det sker, efter at Rusland annekterede Krim-halvøen, og russiske oprørere indtog to østlige industriregioner.

USA har tidligere været forsigtig med at eskalere konflikten yderligere ved at levere avancerede "dødelige" våben til den ukrainske regering, fordi det kan forværre forholdet til Rusland yderligere.

Ikke desto mindre oplyser DSCA i erklæringen:

- Det foreslåede salg af dette udstyr og støtte vil ikke ændre på den grundlæggende militære balance i regionen.

Hvis ingen i den amerikanske kongres gør indsigelse mod våbensalget, kan Raytheon, der specialiserer sig i forsvarsteknologi, samt våbenproducenten Lockheed Martin begynde at levere våbnene inden for to måneder.

Krisen i Ukraine begyndte ved udgangen af 2013, da den daværende præsident, den prorussiske Viktor Janukovitj, pludselig sagde nej til at skrive under på en handels- og samarbejdsaftale med EU.

Dette udløste et folkeoprør i den ukrainske hovedstad, Kijev, hvorefter Janukovitj flygtede ud af landet.

Det var kort tid derefter, at Rusland annekterede Krim-halvøen.