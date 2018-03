Nej, men det var så til gengæld noget overraskende, at vi leverede en så fin indsats i samtlige 30 minutter. Vi var aldrig i nærheden af at blive kørt over, selvom vi kun havde en udskifter med. Så samlet var det et af de tab, vi kan leve med, sagde træner Brian Rasmussen. De sydfynske spillere kan nu se frem til de næste kampe med pæn selvtillid i bagagen. Sidsel Stenner blev topscorer med syv pletskud. (wta)