- Der er lagt 1,5 millioner mandetimer indtil nu i datacentret. Det et virkelig godt gået - keep it up, siger han.

Han giver mikrofon og ord til Facebooks ansvarlige på byggeriet - og Michael Allen Wall sender straks en stor tak til medarbejderne. Han taler hurtigt og gør det kort, for chillfaktoren gør det svært at stå stille - også selv om, man har ryggen mod vinden.

- Vi er samlet for at fejre, at vi på cirka 52 uger har designet, planlagt og opført en konstruktion med 10.000 stykker stål, hvor vi sætter det sidste stykke op nu. Der er brugt 2500 ton stål mere, end der blev anvendt til Eiffeltårnet, og vi har gjort det på en tredjedel af tiden, siger Damian Brown fra hovedentreprenøren Mace på en interimistisk lille scene, som er bygget til dagens anledning.

Vi står med ryggen til den iskolde vind på byggepladsen i erhvervsområdet, hvor Facebook for over et år siden indledte opførelsen af sit blot tredje datacenter i Europa. I dag arbejder 1500 medarbejdere med alt fra reception og kantinedrift til kabelføring og bygningsarbejde.

Den sibiriske kulde, som har ramt Danmark, har selvfølgelig også sat sig præg på aktiviteten på byggegrunden. En stor blå kopi af en svensknøgle, som byggesjakket har fået lavet i dagens anledning, afslører det. Den 28. februar står der på svensknøglen, som fortæller, at milepælen skulle have være fejret dagen før.

De hvide ståldragere og bjælker i den endnu åbne datahal bliver langsomt lukket til med gipsplader og jordlaget skifter til jævnt beton, efterhånden som den lille gruppe bevæger sig ind i hjertet af datacentret, der er placeret på grunden med form som et stort H.

- Den her bygning mellem de to datahaller (den lille streg midt i H'et, red.) skal huse administration og områder til de ansatte, som skal styre og kontrollere datacentret, når det bliver sat i drift, siger Michael Allen Wall.

Han går i kvikt tempo ind og ud mellem papkasser, byggematerialer og medarbejdere, som konstant dukker op. To bygningsarbejdere i røde hjelme er i gang med at montere gipsplader fra en rød lift. Wall hilser høfligt på dem, mens de holder pause for at lade det lille hold gæster komme forbi.

Englænderen peger i begge retninger fra gangen, mens vi går videre. Når afdækningsplastikken er fjernet, og der er monteret døre, bliver begge de store rum fyldt med racks, som skal huse tusindvis af servere.

Han træder ud i en mellemgang, hvor en kvindelig ansat stopper ham. Alle skal skrive sig ind i en logbog med navn og firma, før man ifører sig blå futter, som dem man kender fra børnenes daginstitution.

- Herinde er det forbudt at tage billeder, siger Michael Allen Wall mest henvendt til fotografen, da han åbner døren.

Indenfor døren hænger står række efter række med racks klar til de servere, som om blot få måneder skal sættes op som nogle af de første.

- Det kan jo godt se ud som om vi næsten er færdige, men der er lang vej igen. Før vi kan starte centret, skal der gennemføres en række omfattende test bl.a. af temperaturer og luft, siger han.

Han lukker døren igen og forklarer, at når der ikke må tages billeder derinde skyldes det, at Facebook ønsker at holde sit design af selve datahallerne for sig selv.

De blå futter ryger efter få minutters brug i skraldspanden.

På parkeringspladsen holder bilerne alle parkeret med fronten fremad, som vagten bad om ved ankomsten.

På vej ud fra Facebook-grunden føles det rart at mærke bilens varmesystem gøre sig de største anstrengelser for at tvinge temperaturen i kabinen lidt op. Man får lyst til at træde på speederen og komme afsted, men forude står portvagten - den samme som stod der ved ankomst. Hans formanende ord dukker atter op.

"Husk nu, maks 10 kilometer i timen på pladsen".