Regerings udspil på boligområdet

I regeringens 22 punkter til bekæmpelse af ghettoer er en række forslag, der vedrører boligmassen. Her er et udpluk:For visse ghettoområder er udfordringerne med parallelsamfund, kriminalitet og utryghed så massive, at det både praktisk og økonomisk kan være mest hensigtsmæssigt helt at afvikle ghettoområdet og starte forfra. Med salg, nedrivning og fuldstændig omdannelse af boligområdet kan der skabes et grundlag for udviklingen af et nyt og mere attraktivt byområde integreret med resten af samfundet. Derfor skal det være muligt for staten at pålægge boligorganisationen at iværksætte en afvikling af boligafdelinger i de særligt belastede områder.For de hårdeste ghettoområder, blandt andet Vollsmose, vil det være en betingelse for støtte fra Landsbyggefonden, at andelen af almene familieboliger nedbringes til højst 40 procent inden 2030. Samt at øge incitamentet til salg af almene familieboliger, grunde og byggeret i de udsatte boligområder.For at skabe bedre muligheder for at omdanne ghettoområderne foreslår regeringen, at øremærke midler til renovering af boliger, der planlægges solgt. Derudover vil man udvide den eksisterende adgang til at opsige lejere, så den også omfatter salg af almene boliger i udsatte boligområder. Der vil skulle gives et passende varsel, et tilbud om erstatningsbolig til de eksisterende almene lejere, og der ydes flyttehjælp.