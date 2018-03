1

På borgmesterkontoret i Kolding Kommune hilser Jørn Pedersen (V) ghettoudspillet velkommen.

- Umiddelbart synes jeg, det er positivt, at vi får endnu flere værktøjer og muligheder for at komme de udfordringer til livs, som vi har i de udsatte områder, også i Kolding, siger Jørn Pedersen og uddyber:

- Vi har i Danmark en fælles opgave med en fejlslagen integration, som ligger mange år tilbage, som vi skal have løst. Det ser det ud til, at vi har muligheder for med dette udspil, siger han og ligger samtidig vægt på, at det fortsat er vigtigt at have fokus på, at opgaverne, som kommunerne står overfor, er vidt forskellige:

- Vi har ikke i en situation i Kolding, hvor vi har store problemer med kriminalitet og bandeopgør, men vi har naturligvis en udfordring i forhold til arbejdsløshed og uddannelsesniveau. Det er noget af det, vi skal koncentrere os om, uafhængigt af om Skovparken og Munkebo er på ghettolisten eller ej, siger Jørn Pedersen.