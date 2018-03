Konkurstruslen er afværget i Odense Bulldogs, der har samlet lidt over en million kroner og er klar til også at spille ligaishockey i næste sæson. Formand Henrik Benjaminsen tror, at klubben kan nå at samle halvanden million kroner.

Ishockey: Der bliver også spillet ligaishockey i Odense efter sommerferien. Odense Bulldogs har været presset på økonomien de seneste måneder, men klubben har nu undgået en truende konkurs. Klubbens mål var at samle mindst en million kroner inden 1. marts for at kunne køre denne sæson færdig og have et fundament til næste sæson. Det mål er lykkedes.

- Vi har samlet 1.050.000 kroner, lyder status torsdag sidst på eftermiddagen fra Henrik Benjaminsen, formand for Odense Bulldogs.

- Det er lige i underkanten af, hvad vi gerne vil have, hvis vi skal holde et vist niveau i den kommende sæson. Men vi arbejder på ting, der gør, at der kan komme flere penge, tilføjer formanden.

Odense Bulldogs vil gerne have op mod to millioner kroner for at kunne skabe et fornuftigt grundlag for fremtiden.

- Alt skal gå op i en højere enhed, hvis vi skal nå de to millioner. Men jeg har en idé om, at vi kan nå halvanden million kroner, siger Henrik Benjaminsen.

Den økonomiske opbakning til ligaishockey i Odense favner bredt.

- Det er både nuværende ejere, nye ejere, nuværende sponsorer og nye sponsorer, der har bidraget. Den støtte er vi taknemmelige for, siger Henrik Benjaminsen.

En indsamling blandt fans er også i gang, og den er ikke talt med i beløbet på 1.050.000 kr.