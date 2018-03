S-formanden er generelt ganske positiv over for regeringens ghettoudspil, som blev præsenteret torsdag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og syv andre ministre var torsdag til stede i Mjølnerparken i København for at præsentere regeringens ghettoudspil.

22 tiltag skal ifølge regeringen være med til at afskaffe ghettoerne helt i 2030.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mener, at der nu er en unik mulighed for at løse ghettoproblemerne.

- Nu har vi fremlagt vores udspil, og så har regeringen fremlagt sit.

- Begge udspil afspejler det vigtigste - nemlig at alvoren har lagt sig over Christiansborg, i forhold til hvor stor en udfordring parallelsamfund er. Derfor tager jeg grundlæggende godt imod regeringens udspil, siger hun.

Socialdemokratiet fremlagde i februar et udlændingeudspil.

Fredag indledes de politiske forhandlinger om regeringens udspil. Det sker hos økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Jeg tror, at vi har en unik mulighed for at sætte os ned i et forhandlingslokale og rent faktisk lave noget, der virker, siger Mette Frederiksen.

Enkelte dele af regeringens udspil mener S-formanden dog ikke er "vidtgående nok".

- Udspillet tager desværre ikke fat på at fordele eleverne på folkeskolerne, siger hun.

- Lige nu går det kun i en retning, og det er, at elever med ikkevestlig baggrund centreres på færre og færre skoler, og det er i vores øjne et kæmpemæssigt problem.

Heller ikke regeringens forslag om at sætte kontanthjælpsmodtagere på en lavere ydelse, hvis de flytter til en af de 16 "hårdeste ghettoer", er ifølge S-formanden vidtgående nok.

- Vi synes, at når man er på overførselsindkomst og i den erhvervsdygtige alder, så skal man slet ikke kunne flytte ind i området, siger Mette Frederiksen.

Hvilken definition man i Socialdemokratiet vil benytte for udsatte områder, vil Mette Frederiksen endnu ikke lægge sig fast på.

Regeringen lægger i udspillet op til, at de mest udsatte boligområder kan blive solgt eller revet ned, og her her Mette Frederiksen en tilføjelse.

- Tanken om simpelthen at rive nogle af boligerne ned, synes jeg er rigtig, siger hun.

- Men jeg synes, at vi skal have et princip ind i aftalen om, at for hver almen bolig der sælges, så skal der bygges tilsvarende almene boliger et andet sted, siger hun.

- Det behøver dog ikke at være en-til-en - altså i samme område eller samme kommune.