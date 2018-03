GOG tæt på topholdet Skjern i grundspillet, men et velspillende BSV-hold kan fortsat drille GOG's ambitioner om at få to point med til forårets slutspil.

Håndbold: Onsdag aften vandt Bjerringbro-Silkeborg (BSV) fortjent og på en næsten fejlfri anden halvleg 31-30 på udebane over topholdet Skjern. Sejren betyder, at kampen i toppen af grundspillet, hvor GOG er placeret som nummer to netop mellem Skjern og BSV, er intensiveret. GOG er - under forudsætning af, at fynboerne vinder på lørdag hos Sønderjyske - kun et point efter Skjern og fire point foran BSV. GOG er i øvrigt samtidig bedst i indbyrdes kampe i forhold til BSV.

Nummer et og to i grundspillet går til slutspillet med to point, nummer tre og fire med et point, mens nummer fem til og med otte må begynde slutspillet uden point. Derfor er det ekstremt vigtigt for GOG at fastholde sin andenplads - alternativt at vinde grundspillet.

Hvis Skjern havde vundet over BSV, kunne GOG næsten have sat Grundfos-drengene af i spillet om andenpladsen. BSV's sejr betyder imidlertid, at østjyderne stadig har kontakt med GOG. Til gengæld har GOG nu også kontakt med Skjern.

- Jeg har fokus på vor egen situation og vore egne kampe. Vi er inde i en periode, hvor vi skal kæmpe mere med tingene end i andre perioder. Men, ja, vi kunne havde lagt stor afstand til BSV, hvis BSV havde tabt til Skjern. På den anden side kunne det forspring måske have givet sig udslag i en vis magelighed hos os. Jeg har det fint med, at konkurrencen er benhård. Det er noget, spillerne forstår, fastslår GOG-cheftræner Nicolej Krickau.