Et godt fødselsdagsselskab handler om at få rystet gæsterne godt sammen. At være fælles om en oplevelse. Den definition kom til at passe som flødeskum på en lagkage, da Odeon torsdag fejrede sin et års fødselsdag.

- Der er opstået en farlig situation. Forlad bygningen. Der er opstået en farlig situation. Forlad bygningen.

Hele to gange måtte foyeren - pladsen omkring Byens Scene - evakueres, og alle blev sendt ud i kulden, mens scenen blev overtaget af Beredskab Fyn, som efter få minutter kom bragende med fuld udrykning og fire køretøjer, som landede ved nedkørslen til Odeon-parkeringen ud mod Hans Mules Gade.

- Ærgerligt, lød det fra kulturchef Sara Ekknud.

- Vi har prøvet det før, lød det fra brandfolkene.

Den ret komplekse bygning har det med at råbe "brand". Der er 1200 automatiske røg- og varmemeldere spredt ud i de bygninger, som i mange etager rummer både Odeon, scenekunstskolen, tre sale, musikkonservatoriet og ved siden af også et kollegium og ungdomsboliger. Plus et supermarked.