Lokalhistorie

Langeland: Den 31. december 2017 lukkede og slukkede den 92 år gamle Foreningen for Langelændere efter at have eksisteret siden den 17. april 1925. Foreningen var én ud af de mange hjemstavnsforeninger, der siden slutningen af 1800-tallet fungerede som et alternativt hjem væk fra hjemmet for dem, der havde forladt deres hjemstavn for at søge arbejde eller lykken.

Heldigvis kan Langelands Museum nu fortælle beretningen om Foreningen for Langelændere og hele dens 92 år lange historie. Foreningens sidste formand, Hans Peter Sindberg, har nemlig på foreningens vegne overdraget en mængde fine genstande til Langelands Museum - genstande som har været helt centrale for Foreningen for Langelændere igennem de 92 år, den eksisterede.

Blandt andet kan foreningens fane fra 1979 nu føjes til den første fane fra 1928, som museet allerede har i sin varetægt, men blandt genstandene er der også dirigentklokker, jubilæumsnåle og fugleskydningsplaketter fra hele foreningens levetid. /EXP