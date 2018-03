Madlavning

Rudkøbing: De voksne har "Den Store Bagedyst". Skoleeleverne har DM i Madkundskab, der hvert år løber af stablen på Kold College i Odense.

Og i år er 6.A fra Ørstedskolen i Rudkøbing med i opgøret som den eneste fra den fynske region. De er nemlig blandt de kun 10 udvalgte skoleklasser, der skal dyste om den fine titel "Danmarksmestre i madkundskab".

Det er noget, der vækker stor begejstring hos deres madkundskabslærer Per Juel.

- Det er de virkelig glade for! Eleverne har spurgt mig næsten hver eneste dag, om de var udvalgt, så de går virkelig op i det, siger han.

Han afslører, at de vil forsøge at vinde DM med en "ægte børnefødselsdagsmenu - med et twist", hvor de både vil præsentere dommerne for hjemmelavede hotdogs med syltede toppings, muffins med frugt, cheesecake og hjemmelavet saft.