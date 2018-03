Nyborg Kommune har købt villa ved slottet for at få bedre plads til turistbusser. På den måde skulle slottets naboer blive generet mindst muligt, når det nye slot åbner, og der kommer mange flere gæster til Nyborg. Kun fire indsigelser mod slots-byggeriet.

Nyborg: Projektet med modernisering og udbygning af Nyborg Slot til et museum i internationalt format er et af de største byggerier i Nyborg i mange år. Men lokalplanen for projektet har blot udløst fire indsigelser fra borgerne.

To af indsigelserne kommer fra de nærmeste naboer til Nyborg Slot i Slotsgade og på Dronningensvej ved Vestervold. Beboerne her er bekymrede både for støj og møg under byggeriet og gener fra tursitbusser, der får mulighed for at sætte passagerer af vest for slottet, når museet bliver genindviet engang i 2020.

Kommunen og naboerne har allerede haft møder om sagen, og byrådet har netop besluttet at købe villaen Dronningesvej 50, der ligger for sig selv op til den planlagte busholdeplads. Ved at rive villaen bliver der bedre plads, så busserne kan vende og køre både ud og ind via Dronningensgade frem for ad den smalle og krogede Slotsgade.

Det er ikke meningen, at alle busser med gæster til slottet skal holde på pladsen tæt ved den gamle borg. Men det skal være en mulighed for gangbesværede gæster at blive sat af tæt ved den store attraktion, og der vil også blive et antal handicap-p-pladser på området. Gæster med friske ben kan derimod regne med at blive sat af eller parkere længere væk fra slottet.

Naboerne beder om, at der bliver regler for, hvor længe busserne må holde på pladsen ved Dronningensvej, og der bør være forbud mod at busserne holder med motoren i tomgang. Der er desuden forskellige ønsker til afskærmning mellem beboelserne og den kommende bus-plads.

Naboerne i Slotsgade ønsker desuden, at de også i fremtiden får lov til at parkere deres biler foran husene i Slotsgade, sådan som det er tilfældet i dag.