For første gang til dato har britiske vejrmyndigheder udsendt en "fare for liv"-advarsel på grund af sne.

Vejrsituationen er alvorlig i Storbritannien, vurderer de britiske myndigheder, som har udsendt en historisk advarsel:

"Rød fare" - "fare for liv".

Det er ifølge avisen The Telegraph første gang, at det meteorologiske institut i Storbritannien har udsendt en sådan advarsel i forbindelse med snefald og is.

Med denne melding følger, at myndighederne "fraråder al unødvendig transport".

Storbritannien venter i øjeblikket på stormen Emma, som kommer med mere sne, og der ventes isslag nogle steder.

Vejrudsigten er ekstra barsk, da stormen Emma møder den sibiriske kulde, som har ligget over hele Europa de seneste dage.

I den irske hovedstad, Dublin, har lufthavnen indstillet alle flyvninger fra torsdag eftermiddag.

Det irske selskab Aer Lingus forventer at genoptage flyvninger lørdag morgen. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

- Med tanke på den røde advarsel for i dag og i morgen er det usandsynligt, at andre selskaber vil flyve fra Dublin Airport fredag. Det er mest sandsynligt, at de vil genoptage flyvninger lørdag, skriver lufthavnen.

Natten til torsdag måtte omkring 1000 bilister sidde stille i deres biler på M80 i Skotland. Nogle bilister sad og ventede i op til 13 timer, skriver The Telegraph.

Alle bilister bør blive hjemme det kommende døgn. Man må kun køre ud, hvis det er absolut nødvendigt, melder politiet og den skotske regering.