I oktober 2021 bliver Danmark vært for det største internationale mesterskab i gymnastik.

Det er verdensmesterskaberne i 2021 i den olympiske disciplin idrætsgymnastik, som GymDanmark torsdag er blevet tildelt.

I 14 dage vil Royal Arena i København blive hjemsted for OL-gymnaster, internationale verdensstjerner og tilskuere fra hele verden.

Idrætsgymnastik er af mange kendt som gymnastikkens kongedisciplin og er en af idrætsdisciplinerne på OL-programmet i Tokyo i 2020.

- Det er en stor sejr at blive tildelt VM i idrætsgymnastik, ikke bare for GymDanmark, men også for dansk gymnastik i sin helhed.

- En event af dette format passer rigtig godt ind i den retning og udvikling, vi har sat for gymnastikken i Danmark og er i god tråd med den professionalisering af forbundet, der foregår.

- Jeg er sikker på, at mange af vores egne knapt 200.000 medlemmer - og resten af Danmark - vil få en gymnastikoplevelse for livet, siger Anders Jacobsen, formand i GymDanmark, til forbundets hjemmeside.

Danmark var senest vært for VM i idrætsgymnastik i 2006, hvor det blev afviklet i Aarhus.

- Det er stærkt, at rækken af markante VM-arrangementer til afholdelse i Danmark nu tilføjes endnu ét af de helt store, nemlig VM idrætsgymnastik 2021.

- Mange følger med, når der under sommer-OL vises spektakulære konkurrencer i idrætsgymnastik. Netop idrætsgymnastikken er sammen med atletik og svømning de tungeste sportsgrene i olympisk sammenhæng.

- Vi vil derfor de kommende tre et halvt år arbejde hårdt for at skabe en stor oplevelse med fest og farver i Royal Arena, siger Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark, der har været med til at få stævnet til landet.

Når så stor en event skal til Danmark er værtsbyen vigtig for den samlede pakke.

- I 2021 er det 15 år siden, der sidst blev afholdt VM i idrætsgymnastik på dansk grund. I mellemtiden har vi bygget Royal Arena, der bliver en fantastisk ramme om arrangementet, siger Niko Grünfeld (Å), kultur- og fritidsborgmester i København.

Idrætsgymnastik kendes af mange herhjemme som redskabsgymnastik.

Disciplinen kræver mange timers træning, for blandt andet at kunne "stå" i ringene, svinge benene over hesten eller balancere på bommen.