- Der er i Norge et meget stort vækstpotentiale på markedet for præfabrikerede bygningseleementer, og opkøbet er en vigtig del af vores strategi om at gøre Taasinge Elementer til en endnu større aktør på det nordiske marked, siger han i pressemeddelelsen.

I en pressemeddelelse oplyser virksomheden, at den har overtaget 75 procent af aktierne i det norske firma Ringsaker Veg og Takelement, RVT, der har 50 medarbejdere og årligt omsætter for omkring 80 millioner kroner.

Så det er tredje gang på få måneder, Taasinge Elementer investerer, og alle hører i kategorien "strategiske opkøb".

For med Ugilt-købet har virksomheden udvidet kapaciteten, oven i købet geografisk tæt på Norge, mens Nordic Build-opkøbet sikrer, at Taasinge Elementer vil kunne tilbyde bygningselementer i stål - hvilket der er fremtid i oppe i Norge, hvor der er større tradition end i Danmark for at bygge med uventilerede konstruktioner, hedder det i pressemeddelelsen.

- Vi kan supplere RVT med et bredere produktprogram, stor teknisk knowhow og stordriftsfordelene fra en større organisation. Og ikke mindst kan vi understøtte væksten hos RVT med konkurrencedygtig produktionskapacitet fra vore tre produktionsenheder i Danmark samt fra vores fabrik i Estland, siger Martin Tholstrup i pressemeddelsen.

Taasinge Elementer er en del af den børsnoterede koncern, Nordic Waterproofing, og virksomheden beskæftiger i alt 180 medarbejdere på de tre fabrikker i Danmark.

Og så har den i øvrigt været igennem nogle turbulente år. I januar 2016 blev virksomheden taget under konkursbehandling, men de 50 arbejdspladser blev reddet, da investorerne Holger Carsten Hansen og Asbjørn Berge købte stumperne af konkursboet - for så at sælge til Nordic Waterproofing Group halvandet år senere.