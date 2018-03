- Det er et stort klatrestativ på 7 gange 3,5 meter, og vi undrer os over, at det er brændt, siger Bettina Fisker.

En kvindelig hundelufter opdagede branden ved 6-30-tiden torsdag 1. marts og tilkaldte brandvæsnet, der fik slukket ilden, uden at klatrestativet dog stod til at redde.

Parken ved Strandvænget, der ligger på Skaboeshusevej i det nordlige Nyborg, er åben for alle, og der er blandt andet hytter og grilludstyr, som er til fri afbenyttelse. Legepladsen, hvor det nedbrændte stativ stod, blev for år tilbage kåret som landets bedste. Blandt andet er det populært at holde børnefødselsdage i parken, hvor skilte på stedet opfordrer brugerne til at rydde op efter sig.

- Det står ikke nogen steder, at man ikke må holde fest, men med kørsel i parken tog det overhånd, for det må man ikke, siger Bettina Fisker.

- Parken er et fristed for børn og voksne, hvor man kan lege, hygge sig og spise madpakker, men man skal passe godt på området. Der er så mange, der har glæde af det, og vi vil gerne bevare det som park med dyrehold og beplantning, tilføjer hun.

Hos Fyns Politi bekræfter man at have modtaget anmeldelsen af branden, men politiassistent Ole Holm kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvorvidt branden har været påsat, og om politiet behandler sagen som hærværk.

Har man set eller hørt noget om branden, hører Bettina Fisker gerne om det. Hun kan kontaktes på telefonnummer 63 33 79 48, og man kan også give sine oplysninger til Fyns Politi på telefonnummer 114.