- Der har intet været, og vi har ingen emner. Det er meget få, vi har kunne spørge, og formandsposten er ikke lige den, man står i kø for at tage, siger Kenneth Jensen, som nu indkalder til en ny generalforsamling.

Sådan lyder det i opråb på Facebook fra Ryslinge Boldklub, som lige nu slet og ret er i fare for at lukke ned. For hverken på generalforsamlingen i januar eller på en ekstraordinær en af slagsen forleden er det lykkedes at finde en, der vil varetage formandsposten.

Ryslinge: "Så er det ved at være alvor. Hjælp med at redde din boldklub nu".

Derfor intensiverer man nu jagten på en afløser for ham.

- Jeg har selv overvejet, om jeg skulle fortsætte, men mine to drenge er flyttet til Ringe for at spille fodbold, og jeg føler bare ikke, at jeg skal være formand i Ryslinge Boldklub, når mine to sønner spiller i Ringe. For jeg vil gerne støtte op om dem og deres fodbold, siger Kenneth Jensen, der ellers kan melde om pæn opbakning til bestyrelsesarbejdet.

- De øvrige seks i bestyrelsen fortsætter, så det er der ingen problemer med, pointerer han.

Suppleant i bestyrelsen er Per Hanfgarn. Han har været med i foreningsarbejde siden 1978 - blandt andet i boldklubben og boldklubbens støtteforening.

- Der har før været problemer med at finde en formand eller en kasserer, for det er her, det største arbejde ligger. Det er ikke et nyt fænomen, og jeg har set mange andre foreninger, der har stået i samme situation. Det er lige træls hver gang, men somme tider skal der gå lidt tid, inden der er nogen, der melder sig på banen, siger Per Hanfgarn, der i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i 2016 blev udnævnt som æresmedlem.

Han erkender, at der nu også er gået "lidt tid".

- Min oplevelse er, at folk tænker, at andre tager sig af det. Nu er vi ude i nummer to (ekstraordinær generalforsamling, red.) så er det ved at være alvor, og det kan være, at man tænker, at nu skal det være. Det håber jeg, og jeg tror, at folk sidder og putter sig lidt, siger Per Hanfgarn.

Både æresmedlemmet og Kenneth Jensen er fortsat optimistisk i forhold til at få skaffet en formand til klubben, der har cirka 100 medlemmer. Håbet hos begge er, at det sker som lyst og ikke fordi, man føler sig bliver presset til det.

- Jeg er ret sikker på, at der nok skal komme en senest i april. Hvis vi vil nedlægge os selv, så er der nok en, der melder sig. For uden en formand, ingen klub, siger Kenneth Jensen.