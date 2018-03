En færøsk delegation bestående af blandt andre borgmestre, en ældrechef, en kommunaldirektør, en fysioterapeut, en by-ingeniør og en arkitekt besøgte onsdag Bofællesskabet Skelvej for at få inspiration til, hvordan de skal bygge og indrette nye plejecentre på Færøerne.

Assens: På Bofællesskabet Skelvej er væggene lyseblå, lyserøde eller lysegrønne, og der hænger malerier. Møblerne er som taget ud af en dagligstue, og i lejlighederne har beboerne sat deres personlige præg på indretningen. I det ene fællesareal hviler en kat sig på sofaen, mens to ældre sidder og strikker. I et andet ser nogle ældre fjernsyn. Hvis man ser bort fra personalet, minder Bofællesskabet Skelvej mere om et almindeligt bofællesskab end om et plejehjem. Bofællesskabet Skelvej Bofælleskabet Skelvej blev bygget i 1995 som et demensplejehjem.Bofællesskabet består af tre bo-enheder: Grøn, violet og rosa. Der er syv lejligheder i hver enhed.



Lejlighederne er andelslejligheder på cirka 45 kvadratmeter. Lejlighederne støder op til fællesareal med dagligstue, spisestue, køkken og bryggers.



Bofællesskabet ejes af Assens kommune. Visitering til bofællesskabet sker efter Assens kommunes regler.



Målgruppen på plejecenteret er middel til svært demente. Netop det er en del af grunden til, at en færøsk delegation bestående af blandt andre borgmestre fra Klaksvik og Viedereide Kommuner onsdag var på besøg på demensplejehjemmet. En anden grund er, at Assens Kommune er den eneste kommune i landet, hvor alle plejehjem er Eden-registrerede. - På Færøerne mangler vi en mellemting mellem at bo hjemme og bo på plejehjem. Det her er et godt koncept, og der er meget hjemligt. Det ligner ikke et plejehjem, og jeg ville ikke have noget imod at flytte ind her, når jeg bliver gammel, siger borgmester i Viedereide på Færøerne, Hans Jákup Kallsberg.

Skal bygge nye plejecentre

Færøerne er i gang med at omlægge ældreområdet fra at være styret nationalt til at blive styret af kommunale enheder, og derfor søger delegationen inspiration til, hvordan deres nye plejecentre kan se ud. Specielt lejlighedsbyggerierne vækker færingernes interesse, og Jytte Sonja Hansen, der har boet på demensplejehjemmet på Skelvej i omkring tre år, viser gladeligt sin lejlighed frem. - Det er godt at have sin egen lejlighed. Jeg har det godt med at bo her, og jeg føler mig tryg, fordi der altid er nogen, siger hun. Færingerne spørger lederen ind til, om dørene er låste på demensplejehjemmet. Det er de ikke. Men udenfor er der pile tegnet op, som beboerne kan følge på en tur rundt om plejehjemmet. Nogle ældre har også valgt at have en gps-tracker på, og ved andre er der sensorer, som registrerer, hvis de forlader deres lejlighed.

- Her er rigtig hyggeligt

En anden beboer, 99-årige Ellen M. Nielsen, fortæller, at hun bruger pilene hver dag. - Jeg er så glad for pilene. Jeg går tur hver dag. Jeg har været her siden august, og jeg synes, der er hyggeligt her, siger hun. Det er den færøske delegation enige med hende i. - Når man ikke kan bo hjemme længere, er det nogle fantastiske muligheder, I har i Danmark. Her er rigtig hyggeligt, og jeg kan godt forstå, hvis medarbejderne er stolte af deres arbejdsplads, siger Hedevig Matras, fysioterapeut.

Ældre vinker farvel