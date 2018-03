Kloden rundt

Sydafrika: En 22-årig kvinde blev tirsdag angrebet af en løve i et populært vildtreservat, som bestyres af Kevin Richardson, der også er kendt som "løvehviskeren".

Hunløven jagtede en impala, da den stødte på kvinden og hendes ven. Kvinden døde på stedet, da løven gik til angreb, skriver CNN.

Richardson er verdenskendt for sit tætte forhold til løver og andre vilde dyr. Efter ulykken kondolerede han over for kvindens familie og forklarede, at løven var løbet efter impalaen, da han gik tur med den i reservatet. (ritzau)