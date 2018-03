Forskudte arbejdstider og folk, som af forskellige grunde er hjemme om dagen, kan nu få hjælp til at løbe sammen med andre om formiddagen.

HCA-Marathon og Ældreidrætten i Odense er gået sammen om et nyt initiativ, de kalder for Formiddagsløberne.

- Vi tror, der er mange, som går hjemme om formiddagen og som gerne vil løbe sammen med andre, siger Torben Simonsen, løbsleder i HCA-Marathon.

Egentligt begyndte Formiddagsløberne for tre-fire måneder siden som ældreidræt, men nu gøres det åbent for alle aldre. Håbet er, at også mange unge og yngre mennesker vil deltage, fordi det for mange er sjovere at løbe sammen med andre end at løbe alene.

- Det kan være folk på barsel eller folk på skifteholdsarbejde, som alligevel er hjemme om formiddagen, siger Torben Simonsen.

Der løbes hver onsdag klokken 10 fra Stadionvej 50 i Bolbro - det er den gamle skole i Bolbro - og her er også mulighed for omklædning, bad og toiletter. Ligesom med Løb med Avisen, som finder sted hver mandag aften fra Hunderupskolen, vil der i Formiddagsløberne være rutinerede løbere i hver fartgruppe. De vil også dele ud af løbetips undervejs på turene.

- Målsætningen for deltagerne kan f.eks. være at stille op i Odenseløbet, som vi så kvitterer med at give til halv pris, siger Torben Simonsen.

Odenseløbet finder sted den 3. juni med distancer på 5, 10 og 15 kilometer.

Vil man være med i Formiddagsløberne koster det 50 kroner om måneden, og man skal betale for minimum tre måneders deltagelse. Det gør man, når man møder op til den første onsdagstræning, som begynder den 7. marts og derefter finder sted hver onsdag.