Shakin' Stevens fylder 70 år søndag den 4. marts.

Han er stadig populær. I 2016 optrådte han i et juleshow på DR, og da viste Shakin' Stevens, at han på sine ældre dage er "still going strong".

"This Ole House" var ikke den første single for Michael Barrett, som er hans rigtige navn.

Men det var med "This Ole House", at han ramte toppen af hitlisterne, og der kom flere hits endnu.

"You Drive Me Crazy", "Green Door" og "Oh Julie" for at nævne nogle af dem.

Hvert år til jul er han tilbage i radioen med "Merry Christmas Everyone".

Han turnerer også stadig, selv om ben og hofter ikke vrider sig i samme tempo som tidligere, og han indspiller stadig musik.

Så sent som i 2016 udgav han sit seneste studiealbum, "Echoes of Our Times".

Shakin Stevens var lidt op i årene, for en popsanger, da han slog igennem.

Da "This Ole House" gjorde ham til stjerne i 1981, var det 33 år siden, at han kom til verden. Han var den yngste i en børneflok på 13 i Cardiff i Wales.

Der var musik i ham allerede som teenager. Han var forsanger i forskellige bands, inden han slog igennem som solist.

Han har tre børn med sin ekskone. (Ritzau)