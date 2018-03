Rød stol: Min 13-årige datter er youtuber

Egentlig skulle den her klumme handle om overenskomstforhandlinger og ghettoplaner og alt det andet, der er sket i løbet af ugen.

Men "ugen set fra redaktørens stol" er i denne uge blevet set fra redaktørens seng. Jeg er nemlig som tusindvis af andre danskere blevet slået i madrassen af influenza. I øvrigt en særligt ondsindet én af slagsen, selv om Statens Serum Institut i sit digitale tidsskrift "Influenza-Nyt" - jo det findes - forsøger at præsentere den som var det et dameblads anbefaling af bademoden til sommer. Der står:

"Denne influenzasæson er karakteriseret ved, at influenza B af typen Yamagata dominerer". Det er lige før, man kommer til at ønske sig sådan en Yamagata-model, hvis det ikke var for tilføjelsen: "Denne type er ikke indeholdt i sæsonens influenzavaccine".

Nej, den er selvfølgelig ekstraudstyr - ligesom bilerne i reklamerne altid er vist med udstyrspakker, der skal betales ekstra for.

Nu kan der selvfølgelig være mange grunde til at årets mest dominerende influenza ikke lige er med i vaccine-pakken. Men for de 600.000 danskere, der har ladet sig vaccinere af frygt for at blive blandt de 1000-2000 personer, der hvert år dør af influenza, må det alligevel være lidt som at købe en influenza-vaccination, der ikke virker mod influenza.

Men sådan en uge derhjemme uden andre væsentlige gøremål end at varme tomatsuppe og overleve giver god tid til at tænke sig om. For mit vedkommende gav det også mulighed for at følge med i min 13-årige datters medieforbrug.

Hun opholder sig som de fleste andre teenagepiger i den mystiske twighlight zone mellem hjælpeløs fugleunge og selvstændig verdensdame. Men som medieforbruger er der ikke så meget slinger i valsen.

Det er hverken aviser, Anders And-blade eller ungdomsmagasiner, der får hende igennem en uges influenza. Det er heller ikke bøger eller Facebook, og fjernsynet nede i stuen har ikke været i brug en eneste gang. Det er ikke en gang Netflix, Viaplay eller Mofibo, der sluger tiden.

Det er til gengæld Snapchat og YouTube.

Snapchat er livlinen til veninderne og YouTube - ja, hvad hulen er YouTube eller mere præcist youtubere egentlig for nogen.

Tilsyneladende er det en uendelighed af små elendigt redigerede videoer, hvor andre piger tager neglelak på og af eller prøver tøj sammen eller tester makeup. Piger som min datter ikke kender, men som bare laver det samme som hende.

Det kan måske være svært at se storheden i, men seertallene kan gøre enhver chefredaktør misundelig.

En af de populære danske youtubere er Rasmus Brohave fra Sydfyn. Han har for eksempel lavet en video, hvor han læser spørgsmål til en ven, der skal svare med munden fuld af isterninger.

508.397 visninger har den video - det er flere seere end TV-Avisen klokken 18.30 har. En anden sammeligning kunne være med denne avis, der når ud til 438.000 læsere.

Youtuberne buldrer frem, og en del af forklaringen på successen ligger måske lige under videoerne. I kommentarsporet til isterninge-videoen er der ikke færre end 1010 personer, der har gjort sig den ulejlighed at reagere med ros og kommentater og spørgsmål.

Der er med andre ord en smuk harmoni mellem youtuberne og deres brugere. De taler sammen og er fælles om projektet.

Youtuberne leverer præcis det, deres kunder har brug for. Den strategi skulle vaccine-fabrikanterne overveje til næste influenzasæson.