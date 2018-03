Vild med vinyl

Jens Nicolaisen havde sat sine lp'er på loftet. Men så fyldte han 40, og fra fødselsdagsfesten går en lige linje til i dag, hvor han lever af og med Odense-forretningen Glad Samler Records.

Vinylrock Café, Mejlgade 46 At det samtidig blev indledningen til et livsafsnit, der i dag har placeret ham som indehaver af forretningen Glad Samler Records i Odense, vidste han ikke dengang.

80'er-festen i Gylling

80'er-festen i Gylling



Dette er den tredje af seks artikler. - Jeg fik bl.a. fat i en gammel dj-mixerpult med to pladespillere. Jeg gik i genbrugsbutikker for at finde plader fra 80'erne. Og jeg hentede mine lp'er ned fra loftet. Og lige dér skete noget forunderligt: - Jeg genopdagede fornøjelsen ved pladerne. Ikke kun musikken, men også de mange historier og oplevelser, der knyttede sig til dem. Pludselig var der masser af billeder på nethinden. “ Hvordan det blev til navnet Glad Samler Records? Jo, jeg oplevede på messer og loppemarkeder mange ældre mænd med mundvigene nedad. Når de kiggede på plader, var der alt muligt i vejen. Jeg derimod var en glad og storsmilende samler, så det blev til "Glad Samler". "Records" kom på, fordi det passede ind i et logo. Jens Nicolaisen

Hvirvlet ind i musikken

At det skulle ende med Glad Samler Records, var aldrig meningen. - Men jeg lod mig hvirvle ind i det. Det var spændende at lede efter plader. Og jeg fik noget sammen med mine kammerater. Vi ringede og skrev til hinanden: Jeg var der og der i weekenden, og jeg fandt de og de titler. Helt af sig selv kom salg af plader til. Dubletter blev afsat på nettet. Og da samlingen var stor nok til det, begyndte Jens Nicolaisen at stille op på plademesser. Fulgt af en moms-registrering, da omsætningen gjorde det nødvendigt. - Men jeg havde aldrig en klar plan for, hvordan det skulle udvikle sig, fortæller han.

Ramte en bølge

De første mange år var basen udelukkende privatboligen i Odense-forstaden Villerstofte. Ved siden af passede Jens Nicolaisen sit journalist-job, indtil han for tre-fire år siden for anden gang gik ned med stress og besluttede, at han ville finde noget andet at basere sin tilværelse på. Det blev vinylen. - Jeg kunne jo konstatere, at jeg helt tilfældigt havde ramt en bølge. Markedet for nye og brugte vinylplader var i hastig vækst, og jeg har i nu godt tre år levet af Glad Samler Records, siger han. Det store lager med cirka 10.000 lp'er har han stadig i Villerstofte. Her starter dagen kl. 9, når en ansat fleksjobber møder ind og hjælper med dels at rense nyindkomne plader, dels lægge på nettet, hvor en væsentlig del af handelen foregår. - Nettet er forankringen i min forretning, lyder konstateringen.

I Odense, Aarhus og Horsens

Også plademesserne har Jens Nicolaisens bevågenhed. - Jeg kunne være af sted stort set hver weekend, men jeg har jo også en familie. Så det er cirka 20 gange om året, jeg starter bilen og kører ud i landet, fortæller han. De fleste gange har han booket et bord hos andre arrangører, men han er også begyndt selv at stå for messer: to gange om året i Odense og det samme i Stakladen i Aarhus samt en efterårsmesse på Fængslet i Horsens. Desuden en gang imellem i Svendborg og Kolding. - Jeg kan godt li' at lave events, lyder den enkle forklaring på denne side af aktiviteterne i Glad Samler Records.

Tæt på strøgkunderne

Event-genet førte også til, at Jens Nicolaisen i august 2016 åbnede en butik på Vesterbro - en af Odenses travle midtbygader. - Man får jo ikke mange strøgkunder i et villakvarter, konstaterer han med et smil. Så indehaveren af Glad Samler Records gik på jagt efter et egnet lokale, kiggede på 40-50 kvm. store butikker med facade mod fodgængere og biler - og følte det ikke helt som det rigtige. I stedet besluttede han at lave Danmarks mindste pladeforretning. - Jeg læste om en pladeforretning i Wales, som kalder sig verdens mindste, så... De nødvendige syv kvadratmeter fandt Jens Nicolaisen hos en anden samler, Bent Nielsen, som har forretningen Minikræmmeren i et kælderlokale i gården til Vesterbro 1. - Jeg spurgte, om han kunne undvære et hjørne.

Tre slags samlere

Så lige inden for døren til kræmmerbutikken har Glad Samler Records nu sin butik. En række kasser med hovedsagelig brugte plader. - Det klassiske udvalg, som ejeren siger om de cirka 1500 titler. Udvalget er bredt: rock, pop, disco, funk. Et udtryk for, at Jens Nicolaisens egen smag dækker bredt. For han samler også selv. Håndplukkede lp'er. - Der findes tre slags samlere, siger han og forklarer: - Nogle vil gerne have noget komplet, f.eks. alle plader med en bestemt kunstner. Eller, som jeg også har oplevet, alle de plader - først og fremmest Gasolins - som Peder Bundgaard har tegnet cover til. - For andre handler det om investering. De køber førsteudgaver eller udgivelser i begrænset oplag. Ofte køber de to eksemplarer i håb om senere at kunne sælge det ene videre med fortjeneste. Og så er der den tredje gruppe: Dem, der samler for musikkens skyld, og fordi de kan knytte pladerne til oplevelser som koncerter eller minder fra deres eget liv. - Jeg hører til den sidste gruppe, siger Jens Nicolaisen. Det er derfor, jeg har bl.a. David Bowies lp "Let's Dance". Det var den første plade, jeg tilbage i 1983 købte.

Mere salg end samling