- Jeg tror ikke, vi i kommunen er så bevidste om, at når vi møder en veteran, så er der en sandsynlighed for, at vedkommende har brug for at blive mødt på en særlig måde og med nogle særlige tilbud. Og det er den opmærksomhed, vi skal have i Svendborg Kommune, lyder det fra Pia Dam (S), der er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Veterankoordinator Nu får Svendborg Kommune en veterankoordinator. Det besluttede man sig for i forbindelse med budgetforliget sidste år, og nu bliver beslutningen ført ud i livet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Svendborg Kommune.26 af landets 98 kommuner har allerede en veterankoordinator, og nu får Svendborg altså en, der kommer til at holde til i jobcenteret i Svendborg. Veterankoordinatoren skal ikke alene hjælpe tidligere udsendte soldater, men også politifolk, læger, sygeplejersker nødhjælpschauffører og andre, som af Danmark har været udsendt på internationale missioner. Veterankoordinatoren i Svendborg er ikke sagsbehandler på de relevante sager selv, men formidler og smidiggør dialogen mellem kommunens forskellige afdelinger og de syge/udsatte veteraner. Koordinatoren kan desuden hjælpe med at skabe overblik over mulige behandlingstilbud i kommuner og regioner samt over tilbud fra frivillige og private aktører.

Det er nemlig ikke altid så lige til, hvis man både skal have offentlig forsørgelse, hjælp til at få behandlet sit posttraumatiske stresssymdrom (PTSD) og samtidig er mærket af, at man har været udsendt i tjeneste for Danmark.

Selv om veterankoordinatoren holder til på jobcenteret, er koordinatorens primære opgave ikke nødvendigvis at sende veteraner i arbejde, koste hvad det vil.

- Det er det naturlige sted at placere sådan en koordinator, for det er i det system, vi møder nogle af de her veteraner, der skal have hjælp, siger Pia Dam og oplyser, at der er cirka 300 veteraner i Svendborg, og at cirka 10 procent er på offentlig forsørgelse,

- For dem, der er hårdt ramt psykisk efter deres udsendelse, kan det være uoverskueligt at finde rundt i det kommunale system, så det er jo det, vi skal hjælpe dem med, siger hun og oplyser, at en del af koordinatorens opgave også er at indhente viden fra andre kommuner for at blive klogere på, hvordan man dér hjælper veteranerne bedst muligt.