Bogholderiet Fyn i Ullerslev startede i 1993 som en fritidsidé for kontoruddannede Anne-Lise Køie. Efter få måneder var hun og en ansat fuldtids beskæftigede med bogføring og regnskab for mindre virksomheder. I dag, 25 år efter, har Bogholderiet Fyn 11 ansatte.

Ullerslev: Øv, så er der igen en næsten uoverskuelig stak af fakturaer og bilag! Ejere af især mindre virksomheder, herunder mange håndværksmestre, kan have det sådan, når de efter en lang dag med at styre alt det praktiske i firmaet runder kontoret og kan se frem til mange, lange aftentimer med papirnusseri. Men alle ved, at udskrive regninger og bogføre er afgørende økonomien i en virksomhed. Bogholderiet Fyn ApS Regnskabstal for Bogholderiet ApS, Ullerslev, fra 2016, fra det senest offentliggjort regnskab (tal i parentes er for 2015):



Bruttofortjeneste: 4.355.392 kr. (4.342.930 kr.)



Resultat før skat: 257.144 kr. (258.107 kr.)



Årets resultat: 197.596 kr. (199.025 kr.)



Egenkapital: 889.769 kr. (942.172 kr.)



Kilde: CVR.dk I 1993 fik den kontoruddannede Anne-Lise Køie i Ullerslev den idé, at hun ved siden af sit kontorjob godt kunne står for håndværkeres bogholderi. - Jeg aftalte med min daværende chef, at jeg i det små begyndte på det med bogholderi. Jeg sendte 60 kundebreve ud til firmaer, jeg fandt i telefonbogen. Og jeg indrykkede en lille annonce med teksten: Er regnskabet den onde ånd, så ring til mig. Og at det var vigtigt at gøre det, man er bedst til, underforstået, at mens jeg tog mig af bogholderiet, kunne de koncentrere sig om deres virksomhed, siger Anne-Lise Køie. - Og det holder jo sådan set stadig.

Gazellen i Ullerslev

Det er et par dage inden jubilæumsfesten for, at Bogholderiet Fyn nu har holdt styr på tallene for en masse virksomheder gennem 25 år. - Den lille annonce, jeg købte i 1993, havde stor effekt. Meget hurtigt var jeg beskæftiget på fuld tid, og tre måneder senere ansatte jeg den første til at hjælpe mig, siger Anne-Lise Køie. Det viste sig, at det i 1993 var et nærmest uopdyrket område at tilbyde at føre regnskab for mindre virksomheder. For det er gået endda ganske fint siden med at holde styr på de mindre virksomheders tal. I dag er der 11 ansatte i Bogholderiet Fyn, en overgang var firmaet oppe på 19 ansatte. - For ti år siden opnåede vi at blive gazelle-virksomhed, nævner Anne-Lise Køie. Når Bogholderiet Fyn i dag har 11 beskæftigede, skyldes det, at Anne-Lise Køie har valgt det sådan. - Da vi var så mange, blev min opgave meget alt det ledelsesmæssige. Det fungerede ikke for mig. Jeg vil stadig gerne have del i den daglige kundekontakt, siger hun.

Det digitale bogholderi