Et knebent flertal i kommunalbestyrelsen stemte onsdag nej til at sætte kystsikringen med juletræer på den politiske dagsorden. Bent Juul Sørensen (Æ) havde fremsat forslaget, og han er ked af beslutningen. Han mener, at hovedparten af dem, der stemte imod forslaget, ikke er ærøboer og dermed ikke har hjerte for øen.