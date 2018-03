Det er sjældent, at fjernvarmeforbrugere mærker nedbrud, forsikrer Kim Behnke, vicedirektør i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

- For en almindelig fjernvarmekunde sker nedbrud højst en-to gange om året, og det er langt fra sikkert, at man mærker det, siger han.

Derudover kan der komme planlagte afbrydelser i forbindelse med vedligeholdelse, der typisk også vil ligge på kolde dage, da det er her, fejlene bedst opdages. Dog varer opholdene typisk få timer.

Det er også sjældent, at de ikke-planlagte afbrydelser er af større karakter, som det flere fjernvarmekunder på Fyn oplevede onsdag.

- Det kan være et enkelt rør i et villakvarter. Det når folk slet ikke at opdage, selv om man er hjemme, for der er masser af varme i rørene. Til gengæld opdager man med det samme, når et olie- eller gasfyr går i stå. Derfor er fjernvarme stadig den mest sikre måde at få varme på, siger Kim Behnke.