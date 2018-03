Tre fynske blomstergartnere gennemførte i 2013 en omvæltning i den danske gartneribranche - for første gang fusionerede gartnerier med hinanden. Og det er stadig noget særligt, for selv om Nicolai Abildgaard, Preben Damm og Claus Petersen fik succes med deres fælles firma By Growers, er der ikke andre, der har gjort det samme.

Til gengæld fik de tre pionerer torsdag aften hæder fra deres kolleger, da Dansk Gartneri tildelte dem den traditionelle hæder, Årets Gartner, i forbindelse med foreningens generalforsamling på Hotel Nyborg Strand.

I motivationen for valget skrev Dansk Gartneri blandt andet, at de tre havde udviklet en unik samarbejdsmodel mellem flere gartnerier, at de har en imponerende evne til at indsluse arealer og medarbejdere fra flere gartnerier, og at de evner at fastholde et stort sortiment i produktionen.