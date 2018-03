Ringe: I løbet af de seneste uger er postbygningen på Stationsvej blevet tømt for bure, sække, cykler og hvad der ellers er blevet brugt til omdeling af breve og pakker.

Med udgangen af februar er PostNords engagement i bygningen nemlig slut, men hvad der nu skal ske på stedet, det er endnu uvist.

I hvert fald ønsker direktør i SuperBrugsen, Henrik Dalgaard, ikke at løfte sløret for fremtidsplanerne på nuværende tidspunkt. Men han tør godt love, at bygningen ikke skal jævnes med jorden for at give plads til p-pladser.

- Nej, overhovedet ikke. Vi arbejder med flere ting, også nogle lejere, men der er noget, der skal falde på plads først, så vi kan ikke åbne for låget lige nu, er meldingen fra direktøren.

SuperBrugsen overtog ejendommen den 1. november 2017 for cirka seks millioner kroner. Siden har PostNord lejet sig ind, men fra den 22. januar blev post- og pakkeomdelingen flyttet til distributionscentret i Svendborg.

Den sidste tid er blevet brugt på at tømme bygningen.

- Om en måneds tid vil vi nok være klar over, hvad der kommer til at foregå på stedet, siger Henrik Dalgaard.