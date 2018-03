Butik

Fredericia har fået en Takenow-butik. Her kan private og virksomheder sælge brugte sager.

De kender begge konceptet fra en tilsvarende butik i Randers og glæder sig til at møde de fredericianske kunder.

Vi glæder os til at se Hr og Fru Fredericia. Både som sælgere og købere. Christian Steenfat, TakeNow

Han står bag syv af den type butikker og glæder sig til at få løbet konceptet i gang i Fredericia.

- Her kan folk leje plads på en hylde eller lignende for at sælge deres brugte ting. Også butikker kan leje sig ind, siger Christian Steenfat.

Fredericia: Med indgang og skilte ud mod Vejlevej, ved siden af Spangsberg og overfor Biltema, ligger Fredericias nye butik med et genbrugs-koncept. Den hedder TakeNow.

Allerede på åbningsdagen, torsdag, var der masser af varer på hylden.

- Det er især de virksomheder, der har lejet sig ind i vores andre butikker, som også er med fra starten her. Men vi håber meget hurtigt, at hr. og fru Fredericia også vil komme her, siger Christian Steenfat.

Kunderne lejer en hylde eller udstillingsplads mod et fast beløb, hvorefter butikken får provision af de solgte varer.

- Det betyder, at priserne på genbrugsvarerne ikke rigtig er til forhandling. Kun ved varer til en pris over tusind kroner kan vi ringe til sælgeren og videreformidle et bud, siger Maya Gammelgaard.

Takenow har masser af plads til nærmest utallige varer, som styres og overvåges med et stregkode-system.

- Vi har knap 11.000 kvadratmeter. Så folk skal ikke holde sig tilbage, siger Christian Steenfat.