Bogense: Det vil nok ikke være forkert at sige, at der nok kommer til at være en god stemning til Nordfyns Banks årlige ordinære generalforsamling. I februar kunne den nemlig offentliggøre et rekordresultat med et overskud før skat på over 67 millioner kroner.

Derfor kommer aktionærene nok også til at være i godt humør. For ligesom sidste år får de udbetalt et udbytte på 15 procent - det svarer til omkring fem millioner kroner.

Generalforsamlingen kommer til at foregå den 21. marts i Bogense Hallerne. Her står der blandt andet bestyrelsens beretning for 2017 samt valg af medlemmer til repræsentantskabet på programmet.