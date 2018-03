Sophie Holm Strøm, rektor på Faaborg Gymnasium, er bekymret for, om busdebatten kan få konsekvenser for søgningen til gymnasiet

- Hvilken betydning har busruterne for jeres gymnasium?

- De er essentielt vigtige for os. De sikrer, at vores elever kan komme fra deres bopæl til skole, og vi er dybt afhængige af en god busdækning, som ikke kun er centreret om storbyerne, men sikrer, at de unge, der bor i tyndt befolkede områder, har mulighed for at komme i skole.

- Kom debatten om besparelser på de regionale ruter bag på jer?

- Ja, det vil jeg sige. Det hænger ikke helt sammen, at de tyndt befolkede områder skal rammes, fordi der er brugt for mange penge centralt. Så på den måde kom det bag på os, og da vi hørte om det, var vi straks i kontakt med kommunen og siden Fynbus for at gøre opmærksom på problematikken og på, at det selvfølgelig ikke var noget, vi overhovedet kan bakke op om.

- Sparerunden blev afblæst - har du mærket, om usikkerheden om ruterne har haft konsekvenser for eleverne?

- Ja, den negative afledte konsekvens er nervøsiteten for, hvad der nu kommer til at ske. Og den er der, selv om vi har skrevet i vores nyhedsbrev, at besparelserne er trukket tilbage. Det er en debat, der bærer brænde til det bål, at der bliver større polarisering - at mennesker, der bor på landet får sværere adgang til uddannelse.

- Og den nervøsitet kan I stadig mærke på eleverne?

- Ja. Det har pustet til de bekymringer, der er for de unge, som bor decentralt. Det er jo deres skoledag og hverdag, det kan gå ud over - det er meget nært, og vi har mange unge fra oplandet omkring Faaborg. Det er ikke de nemmest tilgængelige områder, og der er ikke specielt god busdækning i forvejen.

- Tror du, debatten og usikkerheden får konsekvenser for søgningen til Faaborg Gymnasium?

- Det kan jeg godt være bekymret for. Sådan som busruterne er organiseret nu, så går de alle sammen mod Odense.

- Hvis du havde ét ønske til Fynbus, hvad ville det så være?

- At de sørger for at sikre gode forbindelser på tværs af Fyn, ikke kun omkring Odense, men også ved kysterne.