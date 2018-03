Fynbus fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på de unge på Faaborg Gymnasium, da selskabet varslede, at busruterne 110/111 og 920 skulle beskæres. Beslutningen blev afblæst, men har sat et virvar af tanker i gang hos gymnasieeleverne.

Det løb koldt ned ad ryggen på de unge på Faaborg Gymnasium, da Fynbus for nogle uger siden varslede besparelser på to regionale busruter - blandt andet rute 110/111. Regnefejl hos Fynbus reddede ruterne, men nervøsiteten for, om der i fremtiden er kørsel frem og tilbage til skolen, har i den grad plantet sig i de unge. Café Stiften om Fynbus Tirsdag den 6. marts kl. 17-19 holder Fyens Stiftstidende Café Stiften med Fynbus som tema.



Et af temaerne bliver de aktuelle udfordringer i Fynbus, som har tabt tusindvis af passagerer de seneste to år.



De regionale busruter blev reddet af en regnefejl, men hvordan ser det ud i de kommende år med en udfordret økonomi?



Til stede er medlemmer af Fynbus-bestyrelsen, blandt andre formand Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune, Anders W. Berthelsen, Odense Kommune, og Per Jespersen, Nyborg Kommune.



Carsten Hyldborg, direktør for Fynbus, og Egon Noe, leder af Center for Landdistriktsforskning er også i panelet.



Café Stiften er gratis for Fyens Stiftstidendes fuldpris-betalende abonnenter, prisen for andre er 125 kr.



Tilmelding på Tirsdag den 6. marts kl. 17-19 holder Fyens Stiftstidende Café Stiften med Fynbus som tema.Et af temaerne bliver de aktuelle udfordringer i Fynbus, som har tabt tusindvis af passagerer de seneste to år.De regionale busruter blev reddet af en regnefejl, men hvordan ser det ud i de kommende år med en udfordret økonomi?Til stede er medlemmer af Fynbus-bestyrelsen, blandt andre formand Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune, Anders W. Berthelsen, Odense Kommune, og Per Jespersen, Nyborg Kommune.Carsten Hyldborg, direktør for Fynbus, og Egon Noe, leder af Center for Landdistriktsforskning er også i panelet.Café Stiften er gratis for Fyens Stiftstidendes fuldpris-betalende abonnenter, prisen for andre er 125 kr.Tilmelding på www.stiftenfordele.dk eller på tlf: 66 11 11 11 Fyens Stiftstidende har mødt fire af eleverne på Faaborg Gymnasium, der har et stort opland, som mange af gymnasiets 265 elever kommer fra. - For mig er der kun én bus, som kører frem og tilbage fra mit hjem og skolen. Så for mig ville det være helt urealistisk at fjerne den, forklarer 18-årige Matias Gundersen, der tager rute 111 til og fra gymnasiet hver dag. - Jeg tænker det samme. Jeg tager bus 920 hver dag, og der er altid mange med om morgenen. Jeg talte faktisk med en af mine mors kolleger om det, og hun fortalte, at hun ikke ville have nogen mulighed for at komme på arbejde, hvis busruten blev nedlagt, for de har ikke nogen bil, uddyber Frida Vermehren på 17 år. Fynbus og fremtiden Fynbus varslede i januar besparelser på de regionale ruter 110/111 og 920Spareøvelsen var især begrundet i dalende passagerindtægter og større udgifter pga vejarbejde i Odense



En regnefejl hos Fynbus reddede ruterne



Nervøsiteten for den offentlige transport på landet består imidlertid



På Faaborg Gymnasium er mange elever fra oplandet afhængige af bussen

Cyklen

Når man bor på landet, bliver man vant til at cykle til en del ting, fordi den offentlige transport er begrænset. Og det er da heller ikke fordi gymnasieeleverne er sippede og slet ikke gider at cykle men kun tage bus. “ - Hvis jeg ikke kan tage bussen, skal jeg cykle 17 kilometer for at komme i skole og 17 kilometer for at komme hjem igen. Matias Gundersen, elev på Faaborg Gymnasium - Jeg cykler nogle gange hjem fra skole, fordi der er så længe til, at bussen går. Men at skulle cykle hver vej, hver dag og også om vinteren, ville være uoverskueligt, siger Frida Vermehren. Matias Gundersen har heller ikke noget problem med at skulle cykle, men han bor i den lille by Brobyværk med godt 1000 indbyggere, og hvis hans bus blev nedlagt, skulle han cykle langt for at komme i skole. - Hvis ikke jeg kan tage bussen, skal jeg cykle 17 kilometer for at komme i skole og så 17 kilometer hjem igen, forklarer Matias Gundersen. Formanden for Faaborg Gymnasiums elevråd er blevet kontaktet af flere af skolens elever, som var og stadig er bekymrede over, hvad der kommer til at ske med busruterne.

Hvad med vennerne?

18-årige Nicolaj Vendeltorp forklarer, at han heldigvis har kørekort, så hvis busruterne bliver beskåret, kan han låne sin mors bil. - Men min mor bruger jo bilen til daglig, og hun skal på arbejde klokken 6 om morgenen. Så jeg ville være nødt til at køre hende på arbejde først, hvis jeg skal have bilen for at komme i skole, siger Nicolaj Vendeltorp. Og så er der også det med ens venner, som bliver sværere at besøge, hvis busserne ikke kører. - Hvis busserne ikke kører, kan jeg jo ikke rigtig komme ud til mine venner. Med mindre jeg kan organisere noget kørsel med mine forældre, så de kan køre mig. Og generelt vil det jo også begrænse, at vi kan komme til fester i weekenderne. Og det burde jo heller ikke være nødvendigt, at vores forældre skal køre os, for vi er jo efterhånden voksne mennesker, siger Nicolaj Vendeltorp. Frida Vermehren er enig i, at uden busserne vil det være svært at besøge ens venner. - Jeg ville jo godt kunne cykle omkring syv kilometer for at komme hen til en anden bus, som jeg så kan tage i stedet. Men hvad så hvis man skal sent hjem? Det hele bliver bare meget mere besværligt uden offentlig transport, forklarer hun.

Ingen busruter, ingen elever