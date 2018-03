Ost

Blå oste som Papillon er kongen på tallerkenen. Madredaktøren har fundet to bud foruden tre lyse oste til et sent aftensmåltid.

Endelig fredag indleder med en tak til de gedehyrder i det gamle Mesopotamien, som fandt på at lagre frisk mælk i en tømt, oppustet gedemave for efter nogle dage at si klumperne fra til den første ost, som mennesker har nydt. Her i civilisationens vugge lagde disse innovative mennesker grunden til ugens tema, og samtidig sender vi en venlig tanke til prins Henrik for hans credo om, at man altid bør have tre oste i sit køleskab.

Her på siderne får du ikke bare tre, men fem bud på gode oste, som er perfekte til et let måltid i selskab med en øl eller en debriefing sidst på aftenen efter en travl dag, og i denne kulinariske disciplin kan amatørkokken brillere på lige fod med gourmettempler som Falsled Kro (med den legendariske ostevogn), Fakkelgaarden ved Kruså og dobbelt-bestjernede Henne Kirkeby Kro.