Lillebælt: Det gav kø på motorvejen i retning mod Fyn torsdag middag, da en mindre lastbil brød i brand. Det var paller og papkasser med forskelligt indhold, som brød i brand på ladet af den mindre lastbil på vej over Lillebæltsbroen.

- Det var meget mystisk, for føreren af ladvognen og hans passager havde ikke lagt mærke til, at der var ild i ladet. Det var først da andre trafikanter blinkede og gjorde tegn, at de opdagede, hvad der var galt, siger indsatsleder fra TrekantBrand i Fredericia Johnny Rasmussen.

Føreren fik straks standset bilen ved den første pylon på Den nye Lillebæltsbro. Med den iskolde vind blev det derfor et meget koldt stykke arbejde, som brandfolk og politifolk kom på.

- Det var virkelig koldt, og ilden var ikke så let at slukke, fordi det var en blandet last af træ og pap og fittings. Ilden bredte sig også til førerhuset, men efter en time havde vi fået slukket og ryddet op, siger Johnny Rasmussen.

For at få plads til indsatsen blev trafikken ledt sammen i et spor uden om uheldsstedet. Det gav en del kø, som løste sig op, da det udbrændte køretøj blev fjernet af en vejtransport.

- Men folk respekterede det fint, og vi kunne udføre vores arbejde sikkert, siger Johnny Rasmussen.

Branden var ikke så kraftig, at det kunne give skader på broen. Desuden har Vejdirektoratet for nylig fået sikret alle hængekablerne på broen, så de kan modstå stærk varme.