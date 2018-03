Hos 3F på Vestfyn oplever man, at mange elever må nøjes med skolepraktik for at kunne fuldføre deres uddannelse.

- Vi oplever ikke mangel på lærlinge. Tværtimod har vi alt for mange elever, som går i skolepraktik, hvor de i stedet burde få muligheden for at komme ud i erhvervslivet. Det sker også, at virksomhederne efterfølgende vælger at gå uden om de elever, der har måttet nøjes med skolepraktik, med den begrundelse at de jo ikke har erhvervserfaring, forklarer Odin Vex, der er faglig- og uddannelsessekretær ved 3F Vestfyn.

Ifølge 3F's tal fra januar 2018 har 1800 fundet en læreplads, mens 9000 må nøjes med skolepraktik på landets håndværksuddannelser.

Selvom mange står og mangler en læreplads, kan det være svært at få elev og læreplads til at mødes, for ifølge Henning Aaberg, der er uddannelseschef ved EUC Lillebælt, får mange virksomheder ikke slået ledige elevpladser op.

- Vi oplever, at virksomheder er frustrerede over, at de ikke kan få elever, men når vi så spørger ind til det, viser det sig, at de ikke har lavet et jobopslag eller på anden vis gjort omverden opmærksom på, at de mangler en elev. I dag skal ledige elevpladser slås op på en fælles hjemmeside, som eleverne på fagskolerne så kan søge. Mange virksomheder har været vant til at eleverne selv bankede på døren, når de manglede en læreplads, og det er den kultur, der skal ændres, forklarer han.

Det er dog ikke alle fag, der mangler lærepladser. Der er eksempelvis stor efterspørgsel på elektriker- og procesoperatørelever.