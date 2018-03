Når Lars Løkke Rasmussen (V) og flere andre ministre torsdag drager til boligområdet Mjølnerparken på Nørrebro i København, bliver de mødt af en demonstration.

Regeringen skal fremlægge sit ghettoudspil i boligområdet, der efter alt at dømme vil blive påvirket af forslaget

Formanden og næstformanden i afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken har arrangeret en fredelig demonstration torsdag klokken 10.30. Her vil deltagerne samles på Hothers Plads i boligområdet.

Det var onsdag aften ikke muligt at få kontakt til formand Muhammad Aslam, men næstformand Janni Milsted forklarer, at målet er at give udtryk for utilfredshed med regeringens udspil:

- Vi håber at opnå, at rigtig mange mennesker vil støtte op om os og presse på, så vi kan ændre regeringens holdning. Jeg tror, mange mennesker ikke er enig med den. Jeg vil gerne snakke om, hvad vi vil sætte i stedet, siger hun.

- Vi synes, at vi har gang i nogle gode ting. Lektiecaféer. Flere og flere unge her i Mjølnerparken får en uddannelse. Det vil vi gerne vise.

Janni Milsted forklarer, at hun gerne vil drøfte udspillet med de ministre, der møder op, men at hun langt fra regner med, at de stiller op.

Dele af regeringens udspil er blevet lagt frem ugen op til torsdag. Her indgår elementer som muligheden for zoner med dobbelt straf for særlige forbrydelser samt tvangsopløsning af boligafdelinger.

- Det (udspillet, red.) går ud på straf og ulighed. Vi går ind for lighed for loven, lige meget hvor man bor, siger Janni Milsted.

Udspillet præsenteres i boligområdets fælleshus, som boligselskabet har stillet til rådighed for regeringen.

Det er Muhammad Aslam og Janni Milsted og ikke afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken, der arrangerer demonstrationen. Der har ifølge Janni Milsted ikke været tid til at inddrage hele bestyrelsen.