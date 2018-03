For første gang skal de to stjerner spille sammen i en film. Det bliver med Quentin Tarantino bag kameraet.

Leonardo DiCaprio og Brad Pitt, to af Hollywoods allerstørste stjerner, skal spille over for hinanden i Quentin Tarantinos nye film om tiden omkring Charles Manson-drabene i 1969.

Det oplyser Sony Pictures.

Filmen hedder "Once Upon a Time in Hollywood". I den spiller Leonardo DiCaprio en tidligere tv-stjerne fra en westernserie og Brad Pitt hans mangeårige stuntman.

Det er første gang, at de to skuespillere spiller sammen i en spillefilm.

- De kæmper begge for at klare den i et Hollywood, som de ikke længere genkender. Men Rick (Leonardo DiCaprio) har en meget berømt nabo, Sharon Tate, skriver Sony Pictures i en pressemeddelelse.

Skuespilleren Sharon Tate var gravid og gift med filminstruktøren Roman Polanski, da hun i 1969 blev dræbt af den amerikanske kultleder Charles Mansons tilhængere.

Quentin Tarantino fortalte i november, at det ikke bliver en biografisk film.

Handlingen finder sted i løbet af sommeren 1969, hvor medlemmer af Charles Mansons dødskult begik en række drab i flere eksklusive boligområder i Los Angeles.

"Once Upon a Time in Hollywood" får amerikansk premiere den 9. august 2019, præcis 50 år efter drabet på Sharon Tate og fire af hendes venner.

Quentin Tarantino fortæller, at han har arbejdet på manuskriptet til filmen i fem år, og at han har boet i Los Angeles-området det meste af sit liv.

- Herunder i 1969, da jeg var syv år gammel, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Jeg er meget begejstret for at fortælle denne her historie om et LA og et Hollywood, som ikke eksisterer længere. Og jeg kunne ikke være lykkeligere end for det dynamiske hold DiCaprio og Pitt.

Charles Manson, en af det 20. århundredes mest berygtede kriminelle, døde i november sidste år i en alder af 83 år.

Han afsonede en livstidsdom for at orkestrere drabene på ni mennesker, herunder Sharon Tate.

Manson udførte ikke selv drabene, men beordrede sine følgere til at dræbe.

Planen var angiveligt at skyde skylden på den sorte befolkning. På den måde ville han sætte gang i en racekrig.