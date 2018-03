Radikale Rohde: Jeg håber de offentlige ansatte har is i maven og holder fast

OK18: De offentlige overenskomstforhandlinger er gået i hårdknude. Noget tyder på, at den rituelle "hvem blinker først" nervekrig er sat ind.

Jeg håber, at de offentligt ansatte har is i maven og lader være at blinke.

Vi husker alle svinestregen mod folkeskolelærerne, som af KL i en annoncekampagne blev udstillet som dovne, i forbindelse med lov 409, og vi har en regering, som helt åbenlyst siger, at de offentligt ansatte får for meget i løn. Det er vanskeligt at læse det som andet end, at de ifølge regeringen og ikke er deres løn værd.

Hvor længe skal hårdtarbejdende mennesker blive ved med at finde sig i sådanne nedgørende udsagn? Mennesker, som hver dag bliver målt og vejet, kontrolleret på minut og proces og aldrig får ro til at arbejde med forandringer og reformer, før der kommer en ny?

Det skal I simpelthen ikke finde jer I!

Fortæl regeringen og de kommunale og regionale arbejdsgivere, at man ikke kan strø om sig med skatte- og afgiftslettelser og samtidig påstå, at tiltagene øger væksten og bidrager mere til de offentlige kasser gennem øget beskæftigelse, hvis man samtidig mener at være så presset, at man tyer til nidkærhed og småtskåret krav om tilbagebetaling af lønstigninger under finanskrisen og afskaffelse af frokostpauser. Fortæl dem, at de nedbryder en i europæisk sammenhæng helt unik stabilitet på arbejdsmarkedet, hvis de bryder de kollektive aftaler ned i små lokalaftaler. Erfaringen fra udlandet er, at det får organisationsprocenten til at falde og strejkeprocenten stige.

Problemet i fremtiden er ikke, at vi har for mange offentligt ansatte. Udfordringen bliver, om vi overhovedet kan rekruttere til den offentlige sektor.

Der er brug for en radikalt anden måde at tænke den offentlige sektor på. Den handler først og fremmest om at investere i de mennesker. Hvis ikke man skal gøre det i gode økonomiske tider, hvornår så?