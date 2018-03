Bliver danskerne radikaliseret af DF?

Som en af de talrige danskere, som bor i Danmark og arbejder en del i udlandet, har jeg muligheden for at se, hvad der sker på den anden side af vores DF-grænser.

Selvom jeg er troende ateist, er jeg dog opvokset i den evangelisk-lutherske tro i et land, som giver os vores grundlovsbestemte frihed til "næsten" at gøre alt, hvad jeg vil.

En frihed som generationer før os har kæmpet for.

Har I også bemærket, at hver gang der kommer en "nå"-nyhed, så bliver den prompte kommenteret af imamerne fra Dansk Folkeparti. Ayatollah Thulesen Dahl og hans små imamer bruger deres grundlovsbestemte "ytringsfrihed" til at fordreje vores danskhed.

Imamerne Martin Henriksen og Peter Kofod Poulsen bekæmper en trosretning, og samtidig forsøger de at radikalisere det danske samfund til at konvertere til "den rette DF-ordning". En DF-ordning, som vil sikre lille Danmark og forbyde alt det, der kommer udefra, da det er farligt og en trussel mod den danske velfærdsstat, sådan lidt Nordkorea-agtigt.

Det nye tiltag er så, at vi skal "eliminere" danske statsborgere i udlandet.

Hvad sker der for DF, er det det sande DF, der kommer frem nu?

Er vi så naive, at vi kan blive radikaliseret af DF, eller er vi allerede blevet det?

Jeg er født i starten af 1960 og har set, hvordan Danmark har udviklet sig fra en lille indtørret ingenting, til et land, der er anerkendt for sin måde at være på. Igennem oliekriser, kartoffelkure, pinsepakker, kold krig m.m.

Vi er nået så langt; hvorfor skal vi så bankes tilbage til korsriddernes tid?

Jeg ser frem ti,l at DF holder, en tre dages tænkepause, før de udtaler sig. Måske er det muligt at I snakker sammen om, hvad det er I vil, før I udtaler jer til pressen. Søren Espersen er nok ved at være træt af "det var nok ikke det han/hun mente"-dementier.