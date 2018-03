Det blev en lige kamp over samtlige 60 minutter, hvor holdene skiftedes til at føre med et enkelt mål før pausen, og med to mål efter pausen. Til sidst var det dog udeholdet, der viste mest omtanke i afslutningerne, mens hjemmeholdet afsluttede for meget lige på udeholdets dygtige keeper, der samtidig kunne sætte hurtige angreb igang, som gav for nemme scoringer. En reducering til 26-27 i det sidste minut, sendte SUS NYborg frem ved GOGs opgiverkast, men bolden blev ikke erobret, og i stedet blev det 26-28 samtidig med slutfløjtet. (JOSC)