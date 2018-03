BSV, der onsdag aften slog topholdet Skjern Håndbold, lægger pres på GOG's andenplads, men fynboerne presser selv Skjern. To point er et must for fynboerne hos Sønderjyske på lørdag.

Der er reelt intet alternativ til sejr og to point for GOG, når fynboerne på lørdag møder Sønderjyske - aktuelt nummer 11 i grundspillet - i Sønderborg.

BSV vandt onsdag aften et velspillet opgør mod topholdet Skjern Håndbold - i Skjern - med 31-30 på en fremragende anden halvleg. Sejren betyder, at BSV på tredjepladsen i grundspillet nu kun er to point efter GOG på andenpladsen, mens Skjern på førstepladsen er tre point foran GOG. Men fynboerne har altså lørdagens kamp i baghånden.

GOG vil med sejr over Sønderjyske igen lægge fire points afstand til BSV - GOG er samtidig bedst i de to holds indbyrdes opgør - og kun have et enkelt point op til Skjern.

Nummer et og to i grundspillet går til slutspillet med to point, nummer tre og fire med et point, mens nummer fem til og med otte må begynde slutspillet uden point.

Vinderen af grundspillet vil sandsynligvis være sikret en plads i Champions League.

I onsdag aftens anden kamp vandt Aalborg 25-23 over Ribe-Esbjerg. Det betyder, at nordjyderne nu er nummer fem i grundspillet.

Pulje 1 i slutspillet kommer til at bestå af nummer et, fire, fem og otte fra grundspillet og Pulje 2 af nummer to, tre, seks og syv. Aktuelt ser de to puljer således ud: Pulje 1: Skjern, TTH Holstebro, Aalborg og Nordsjælland og Pulje 2: GOG, BSV, Århus Håndbold og Mors-Thy Håndbold.