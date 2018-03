FODBOLD: Det ligner en stille men smart investering. Troels Kløve fra Horsens er hurtigt faldet til i Ådalen og spiller sådan, som han er købt til.

Konstant undervejs, med god teknik og en næse for at løbe de rigtige steder hen og med stor kølighed at træffe de rigtige beslutninger.

De fynske fans tog ham til hjertet endegyldigt i aftes og han åbnede ballet mod Lyngby med sin scoring og lagde så med en smart dans på baglinjen op til Anders K. Jacobsens mål til 2-0.

- Jeg er både tilfreds med holdet og min egen personlige succes. Det betyder meget for mig. Det gik fint for mig og Jacob Barrett og hele holdet, og jeg ved ikke, om det var derfor Lyngbys højre back Tshiembe blev skiftet ud i pausen, sagde an afdæmpet Troels Kløve efter kampen.

- Vi vidste, at de ekstreme forhold ville spille en rolle, men vi var gode til at spille efter dem, selv om banen blev mere og mere glat. I hvert fald var den meget hård og glat i siden ved udskiftningsboksene, da jeg kom derover efter pausen, sagde Kløve.

- Men vi havde 44 gode minutter til at starte med og de resterende 46 minutter blev krig. Lyngbys mål efter frispark ændrede tingene, sagde Kløve, der nu så frem til de sidste afgørende kampe i grundspillet.

- Seks point må være nok for os i de sidste tre kampe, tippede Troels Kløve før kampene mod Brøndby, AGF og Randers.