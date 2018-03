Der er brug for tålmodighed, før resultaterne af den 72 millioner kroner store investering i at få flere ud af arbejdsløshedskøen for alvor viser sig, lød det onsdag i byrådssalen.

Det var ventet, at investeringen - der blandt andet betaler for flere ansatte til at holde flere samtaler med ledige - allerede i år skulle have sikret en gevinst på 13,6 millioner kroner. Det tal er ikke nået højere end 4,7 millioner. Og selv om ledigheden er faldet fra 6,4 til 5,5 procent, har Odense fortsat landets syvende højeste ledighed.

- Men vi må have lidt tålmodighed og vente på, at projekterne rigtig får fat. Projekterne rykker - også ved ledighedstallene.

Det vedtog de også 1. Fremover skal byrådet ikke tage stilling til mindre lokalplaner om for eksempel opførelse af carporte. Den opgave får By- og Kulturudvalget og By- og Kulturforvaltningen, der også får lov at sige god for mindre ændringer af kommuneplanen.2. På grund af Gasas flytning til Højme og dermed mere tung lastbiltrafik i området, er der brug for bedre cykelstier - blandt andet mellem Sanderum og Sanderum Boldklub. Det ønske imødekommer byrådet, der sætter penge af til mere cykelsti og også en forlængelse af supercykelstien ind mod centrum. 3. Forskellige investorer bygger på havnen, men det er kommunens opgave blandt andet at anlægge promenader langs vandet. Sådan en etableres nu ved Englandsgade 3, ligesom der laves en passage mellem Englandsgade 3 og Tværkajen 5.

Det afholdt imidlertid ikke flere partier fra at rose det tidligere byråds mod til at investere. Til at være hurtigt og agilt, som Venstre formulerede det.

- Al begyndelse er svær, men projekterne viser gode tendenser, og vi er på rette vej, understregede Ulla Chambless fra Enhedslisten, mens Cæcilie Crawley fra Socialdemokratiet fremhævede, at pengene var en saltvandsindsprøjtning, der var brug for.

- Og heldigvis virker det.

Hos Konservative glædede Tommy Hummelmose sig over det foreløbige afkast og håbede, at fremgangsmåden kan bruges igen.

- Måske har vi her fundet en formel til vellykkede effektiviseringsindsatser på andre områder i kommunen fremover.

Susanne Crawley Larsen fra Radikale var mere forbeholden.

- Vi oplever en fremgang og optimisme, vi alle har savnet. Men mere end halvdelen af faldet i ledigheden skyldes, at nogle af de borgere, vi før anså som parate til at tage et job, ikke længere anses for at være klar. Derfor er de flyttet til en anden kategori, hvor de ikke længere optræder i ledighedstallet. Så repræsenterer faldet ikke, at vi som by er ved at blive rigere, påpegede hun.

Både Dybro og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) forsikrede hende dog om, at der ikke kun kigges på omfanget af ledige, men også på erhvervsfrekvensen, der sætter tal på antallet af borgere, der enten er i job eller er klar til det.

Og ifølge de seneste tal, Rahbæk Juel har set, er erhvervsfrekvensen i en positiv udvikling, lød meldingen.

Om et er par måneder skal byrådet igen se på effekten af den 72 millioner kroner store investering og blandt andet tage stilling til, hvorvidt en række af de 14 projekter skal fortsætte.