Lyngby Boldklub tabte onsdag aften med 1-3 på udebane mod OB.

Det nordsjællandske hold er nu uden sejr i 11 kampe i træk i Alka Superligaen.

Thomas Nørgaard, der er cheftræner for Lyngby, mener dog, at hans spillere gør en god figur:

- Jeg synes, at spillerne kæmper fabelagtigt, siger han.

Lyngby Boldklub har i de seneste uger været truet af konkurs, og Nørgaard mener, at den faktor bliver glemt, når man kigger på resultaterne.

- Der er sket en masse ting i klubben på det seneste. Holdet skal ikke hæmme sig selv ved at kigge på resultaterne. Vi jagter stadig følelsen af en sejr, siger Thomas Nørgaard.

Lyngby er efter onsdagens nederlag det hold i Superligaen, der har lukket flest mål ind.

48 mål i 23 kampe er der blevet scoret mod holdet.

I nederlaget mod OB forsøgte Lyngby at forstærke forsvarsspillet.

- For første gang i sæsonen synes jeg, at spillerne var fysisk godt med. Holdet havde en tro på at kunne stå kompakt, men OB var på et højere niveau i flere perioder, siger cheftræneren.

Lyngbys anfører, midterforsvarer Thomas Sørensen, ærgrer sig også over endnu en kamp uden sejr.

- OB kom alt for nemt til mål.

- Det var ikke kun forsvaret, den var gal med i kampen. De fire bagerste stod oftest lidt alene, siger anføreren.

Lyngby har tidligere meldt ud, at holdet kæmper meget med at få styr på defensiven, men der er stadig meget at arbejde med, mener Thomas Sørensen.

- Holdet har ikke scoret meget på det seneste, så det er en balancegang. Spillerne knokler med både at få kontrol over offensiven og defensiven.

Lyngby Boldklub ligger efter onsdagens nederlag på 12.-pladsen med 20 point.

I næste runde tager holdet imod Hobro.