Det er stadig med at holde sig indendørs på Sydfyn, Tåsinge, Ærø og Langeland, for Fyns Politi advarer stadig mod al unødig udkørsel på grund af store mængder sne og delvist lukkede veje og biveje.

Og hvis nogle tror, det skulle blive bedre hen over natten og torsdag morgen skal de ifølge vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi, tro om igen.

- Vi forventer, at det er den samme situation frem til sidst på eftermiddagen torsdag. Der er ikke noget, som tyder på, at sneen holder op og pludselig forsvinder, siger Steen Nyland.

Tidligere onsdag var der trafikalt kaos i Svendborg by, hvor politiet måtte dirigere i hundredvis af trafikanter, som havde svært ved at komme frem og tilbage præcis på det tidspunkt, hvor alle skulle hjem efter fyraften. Selv sneplove og saltspredere havde svært ved at komme frem.

Nu efter at trafikken har lagt sig og er blevet afviklet er der ifølge vagtchefen faldet mere ro på, men det ændrer ikke på, at han opfordrer folk til at undgå at tage uden for i den sibiriskkolde snevinter.

Bæltekøretøjer i henholdsvis Svendborg og Rudkøbing holder klar til at rykke ud, hvis et redningskøretøj skal have assistance, og på Ærø er det et militærkøretøj, som skal assistere.

Det er et bælte fra Kirkeby nord og vest for Svendborg ned over Svendborg by, Tåsinge, Ærø og Langeland, som er ramt af den massive snemængder, som stadig onsdag aften vælter ind over området fra Østersøen. Nord for Kirkeby er det fortsat blæsende, men de fleste veje er farbare.