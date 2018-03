Bakken Bears kom som en snestorm over Svendborg og viste mesterklassen med en klar sejr på 109-78 over Svendborg Rabbits i Basketligaen.

Basketball: Sneflokke kom vrimlende hen over diger trimlende i Svendbog denne sidste dag i februar, hvor foråret ifølge kalenderen skulle være lige om hjørnet.

Men vinteren viste sig fra sin strengeste side med klingrende frost, strid blæst og snevejr fra morgen til aften med tiltagende fygning og trafikale problemer i Svendborg og omegn.

Politiet frarådede unødig udkørsel i det sydfynske snekaos, og det påvirkede fremmødet til det klassiske opgør mellem Svendborg Rabbits og Bakken Bears. Alligevel var 450 tilskuere troppet op i kaninhulen, hvor de fik set mere uvejr.

Svendborg Rabbits-Bakken Bears 78-109 (43-60) Basketligaen

Kampens gang: 19-29, 43-60, 53-89, 78-109.



Periodecifre: 19-29, 24-31, 10-29, 25-20.



Point Svendborg Rabbits: Michael Moore 21, Terrell Harris 20, Demonte Flannigan 17, Tomas Atli Bjarkason 7, Rasmus Christensen 4, Mads Kofod Rasmussen 4, Sebastian Åris 2, Mathias Bojer Fink 2, Mathias Kelly 1.



Point Bakken Bears: Devaughn Akoon-Purcell 19, Jeffrey Crockett 19, Michel Diouf 14, Doug Wiggins 11, Adama Darboe 8, Darko Jukic 8, Sylvester Berg 7, Nicolai Iversen 6, Chris Christoffersen 6, David Kristensen 5, Keane Thomann 5, Marius Kirkholt Sørensen 1.



Bedste spillere: Svendborg Rabbits: Michael Moore. Bakken Bears: Devaughn Akoon-Purcell.



Dommere: Rune Ressel Larsen, Morten Thomsen og Bo Bundgaard.



Tilskuere: 450.



Næste kamp: Mandag 5. marts kl. 18.15: Næstved-Svendborg Rabbits.

Som de hidsige sneflokke fra Jeppe Aakjærs 102 år gamle sangtekst kom Bakken Bears trimlende i fuld fart, og mestrene fra Aarhus var midt i første periode foran 17-4. Bakkens store og atletiske fyre brillerede med hurtigt spil og præcise afleveringer, der efterlod kaninerne som snemænd med gulerod i næsen.

- De har mange dygtige spillere. Men jeg kan godt lide at spille mod Bakken. De er så store og atletiske, at man er nødt til at tænke på en anden måde for at komme til kurven, sagde den 18-årige Rabbits-forward Tomas Atli Bjarkason, der leverede en fin indsats og fik scoret syv point.

Devaughn Akoon-Purcell dunkede og scorede med flotte bevægelser. Bakkens superspiller scorede alle sine 19 point i første halvleg.

Hos hjemmeholdet fik Michael Moore efter et par skuffende kampe vist klassen, og den amerikanske forward scorede 16 point i første halvleg, heraf to treere og flere stærke raids mod kurven. Han blev kampens topscorer med 21 point.

Demonte Flannigan gjorde det også godt hos Rabbits med 17 point og otte rebounds. Amerikaneren sluttede første periode effektfuldt af med et dunk til 19-29 i sidste sekund.

Selv om Rabbits fik mindsket afstanden til fem point, 29-34, efter tre minutters spil af anden periode, var der aldrig spænding i kampen.

Bakken skruede op for tempoet og hentede dobbelt så mange rebounds end hjemmeholdet, der var bagud 43-60 ved pausen.