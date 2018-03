OB-træneren pegede på, at Lyngbys reducering kom kort før pausen på gæsternes første chance, og det viste, at små ting kan få stor betydning, uanset hvor meget man dominerer.

Fodbold: OB-træner Kent Nielsen valgte at se filosofisk på de skavanker, der trods alt sås i løbet af kampen.

- Det vigtigste i fodbold er jo altid slutproduktet, og vi fik tre point. Men samtidig blev kampen en vigtig reminder om, at små ting i fodbold kan afgøre meget, og den reducering Lyngby fik kort før pausen betød jo, at 2. halvleg blev en nervøs forestilling.

- Lyngby havde jo indtil scoringen kort før pausen jo ikke haft chancer. Vi kontrollerede 1. halvleg, og det er jeg meget tilfreds med under de ekstremt vanskelige og kølige forhold. Der lå isklumper flere steder på banen, og alligevel fik vi undertiden spillede en god gang bold.

I 2. halvleg havde vi flere muligheder for at score til 3-1, men omvendt må vi indrømme, at Lyngby havde et par muligheder for at udligne.

Kent Nielsen var tilfreds med, at spillerne som regel fandt de rette løsninger. også når Lyngby lagde et pres, hvor bolden så blev lagt langt frem.

- Så gik vi over til at spille på andenboldene, mens vi andre gang satsede på det kendte positionsspil.

OB-træneren ville som sædvanlig ikke tale om chancen for at slutte i top-seks.

- Hvis vi før foråret havde talt om, hvordan det ville udvikle sig, så havde ingen nok spået, at så mange hold stadig ville ligge så tæt, og det ligner nu en tæt kamp indtil sidste spilledag, og det er da positivt, at vi nu selv kan afgøre det. Og vi tager til Brøndby på søndag med tro på, at vi kan få noget med hjem, og jeg er glad for, at vi i dag tog vare på vores muligheder, sagde Kent Nielsen cirka halvandet år efter, at OB lå midt i den værste krise i nyere tid med en lang stribe nederlag i træk.

For OB og træneren er det ekstremt vigtigt, at man får noget brugbart ud af sæsonen, og alene en placering i top-seks vil være et klart signal om, at klubben og holdet er i fremgang.