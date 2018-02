Trafikken i Svendborg tæt på at bryde sammen på grund af snemængder, og sneplove og saltspredere kan ikke komme frem. Politiet fraråder folk at køre ud på Sydfyn, Tåsinge og Langeland, medmindre det er meget vigtigt.

Bliv hjemme og indendørs, medmindre det er vigtigt, lyder det onsdag sidst på eftermiddagen fra Fyns Politi til borgerne på Sydfyn.

Vejrsituationen er nemlig så kaotisk, at biler snegler sig af sted, nogle er kørt fast i sneen, og i selve Svendborg by er trafikken tæt på at bryde sammen på grund af sneen, ligesom sneplove og saltspredere har meget svært ved at komme frem.

Fyns Politi har sendt store dele af sit disponible mandskab til Sydfyn, og situationen er værst i et område fra Kirkeby nord og vest for Svendborg, hele Svendborg-området, Tåsinge og til Langeland.

Nord for Svendborg er der flere færdselsuheld, men formentligt uden personskade, men det er svært at nå frem for politi og redningsmandskab på grund af dårlig sigtbarhed og tæt trafik, fordi folk er på vej hjem fra arbejde.

Fyns Politi opfordrer også til, at folk tænder baglygterne på deres biler. Mange biler er udstyret med kørelys, hvor hun forlygterne er tændt, og derfor kan det være svært for bagfrakommende at se en forankørende bilist.

Fyens.dk opdaterer løbende.