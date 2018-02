Sygdom

Fredericia: Anden viceborgmester i Fredericia Kommune Ole Steen Hansen (S) er sygemeldt fra sit arbejde i byrådet på ubestemt tid. Han blev for nylig ramt af en blodprop. Det oplyser borgmester Jacob Bjerregaard i en pressemeddelelse.

Ole Steen Hansen har fået en blodprop i hjernen og har været indlagt på Kolding Sygehus. Konsekvenserne er udtalt træthed, svimmelhed samt mindre funktionsnedsættelser i højre arm og ben. Han er i færd med at genoptræne og er ved godt mod. Han ser frem til at vende tilbage uden varige mén.

- Vi savner Ole og håber det bedste for ham. Nu skal han have fred og ro til at komme sig, og så glæder vi os meget til at have ham tilbage i vores midte, skriver borgmester, Jacob Bjerregaard i en pressemeddelelse.

I Ole Steen Hansens fraværsperiode bliver Finn Muus indkaldt som suppleant til byrådsmøderne. Cecilie Roed Schultz vil som næstformand for børne- og skoleudvalget tegne området i den kommende tid.

Henvendelser i forbindelse med Ole Steen Hansens post som viceborgmester bedes rettes direkte til borgmesteren.